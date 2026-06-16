《中緬關係》習近平晤緬甸總統：推進中緬經濟走廊建設，持續嚴打網賭電詐

國家主席習近平今日在北京同來華進行國事訪問的緬甸總統敏昂萊舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。



習近平在會談中指出，中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設，助力緬甸發展經濟、改善民生。中方願加力支持緬甸震後重建，落實更多「小而美」援助，共同講好中緬互利合作故事。雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，切實維護兩國人民利益和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安，這符合緬甸國家和人民的根本和長遠利益。



習近平並強調，中國堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全，找到符合國情、人民擁護的正確發展道路。中方願同緬方分享發展經驗，共同打造政治上友好互信、發展上互利互惠、安全上協調互促、人文上交融互鑒的中緬命運共同體。



敏昂萊表示，緬方感謝中方長期以來為緬甸發展穩定、和平和解提供無私支持，將堅定恪守一個中國原則。緬方期待同中方加強全方位合作，共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水平。緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全。緬方願同中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。



《經濟通通訊社16日專訊》