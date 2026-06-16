【聚焦數據】統計局：5月一線城市樓價環比上漲，二三線城市環比下降

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國家統計局公布2026年5月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，2026年5月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比下降，一二三線城市同比降幅總體收窄。新建商品住宅銷售價格環比上漲城市個數比上月增加。



*一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比下降*



5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.2%和0.4%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有16個，比上月增加2個。



5月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.1%、0.6%、0.1%和0.6%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲城市有10個，比上月減少2個。



*一二三線城市樓價同比降幅總體收窄*



5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，上海上漲3.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、3.3%和4.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.2%，降幅擴大0.1個百分點。



5月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降5.8%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降6.5%、4.3%、7.0%和5.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.7%和6.2%，降幅分別收窄0.2個和0.1個百分點。

《經濟通通訊社16日專訊》