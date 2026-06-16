【聚焦數據】內地5月原油生產穩定增長，電力生產增速加快

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 5月規上工業原煤產量4.0億噸同比降1.7%
▷ 5月規上工業發電量7843億千瓦時同比增4.2%
國家統計局今日公布5月能源生產情況，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原煤生產保持較高水平，原油生產穩定增長，天然氣生產小幅下降，電力生產增速加快。
*5月原煤產量降1.7%，原油加工降幅擴至9.1%*
原煤生產保持較高水平。5月份，規上工業原煤產量4.0億噸，同比下降1.7%；日均產量1281萬噸。1-5月份，規上工業原煤產量19.8億噸，同比下降0.3%。
原油生產穩定增長。5月份，規上工業原油產量1857萬噸，同比增長0.5%，增速比4月份放緩0.7個百分點；日均產量59.9萬噸。1-5月份，規上工業原油產量9131萬噸，同比增長1.1%。
原油加工降幅擴大。5月份，規上工業原油加工量5372萬噸，同比下降9.1%，降幅比4月份擴大3.3個百分點；日均加工量173.3萬噸。1-5月份，規上工業原油加工量29280萬噸，同比下降2.2%。
天然氣生產小幅下降。5月份，規上工業天然氣產量217億立方米，同比下降2.2%，4月份為增長1.9%；日均產量7.0億立方米。1-5月份，規上工業天然氣產量1117億立方米，同比增長1.7%。
*水電、太陽能發電增速加快，核電、風電由降轉增*
規上工業電力生產增速加快。5月份，規上工業發電量7843億千瓦時，同比增長4.2%，增速比4月份加快1.6個百分點；日均發電253.0億千瓦時。1-5月份，規上工業發電量39129億千瓦時，同比增長3.6%。
分品種看，5月份，規上工業火電增速放緩，水電、太陽能發電增速加快，核電、風電由降轉增。其中，規上工業火電同比增長2.1%，增速比4月份放緩1.0個百分點；規上工業水電增長13.0%，增速加快0.8個百分點；規上工業核電增長5.0%，4月份為下降8.7%；規上工業風電增長0.5%，4月份為下降5.0%；規上工業太陽能發電增長12.1%，增速加快5.0個百分點。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇