《Ａ股行情》滬綜指低開0.06%，李強促健全主體功能區制度

美伊雙方據報已電子簽署諒解備忘錄，部分條款即時執行，其餘部分將在19日正式簽署後執行。霍爾木茲海峽局部開放，到周五(19日)將會完全開放。美股隔夜收高，A股三大指數個別走；滬綜指低開0.06%，報4094.21點，深成指高開0.34%，創業板指高開0.79%；MLCC概念延續強勢，傳媒娛樂及煤炭股盤初走低。



國務院總理李強主持國務院第20次專題學習時稱，要進一步健全主體功能區制度，促進形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的國土空間開發保護新格局，為推動區域協調發展，優化重大生產力布局提供有力支撐。李強並強調，進入「十五五」時期，面對新的形勢和任務，要深刻認識主體功能區戰略的基礎性作用、全局性影響，強化主體功能區戰略實施，以釘釘子精神抓好推進落實。



IPO方面，「國產GPU四小龍」之一的燧原科技IPO上會獲得通過，擬募集資金總額為60億元（人民幣．下同）。該公司計劃發行10%至15%的股份，並將募資所得用於人工智能雲端芯片及相關軟件的研發和生產。騰訊(00700)持有燧原科技20%的股份，且是其最重要客戶之一。



另外，人民銀行今日進行4495億元7天期逆回購，公開市場有1530億元逆回購到期，即今日淨投放2965億元。

《經濟通通訊社16日專訊》