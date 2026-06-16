《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.06%，消費股逆市下行

內地5月經濟數據喜憂參半，在美伊戰爭結束的利多加持下，A股保持升勢。滬指半日收升0.06%，報4098.85點，逼近4100關，深成指升1.17%，創業板指揚2.05%。滬深兩市半日成交額19490億元（人民幣．下同），較上個交易日減少853億元或4.2%。



國家統計局公布，5月規模以上工業增加值同比增幅擴大至4.5%；社會消費品零售總額同比下降0.6%，為2022年12月以來首次負值。1-5月固定資產投資同比降幅擴大至4.1%，創六年來最大跌幅。國家統計局表示，在政策持續發力、創新引領增強、民生保障加力因素帶動下，投資結構在持續優化；下階段中國投資空間依然廣闊。



不過，市場分析人士則指出，二季度中國經濟增速可能放緩至4.5%，下半年需要更多政策措施以提振疲軟的內需。



消費板塊逆勢下行，酒店餐飲跌1.7%，旅遊及白酒股跌幅靠前，祥源文旅(滬:600576)跌5.5%，今世緣(滬:603369)跌4.5%，西藏旅遊(滬:600749)軟3.9%。



上漲方面，MLCC概念延續強勢，板塊上午漲6.3%；PCB概念十餘隻成分股漲停，宏昌電子(滬:603002)、華正新材(滬:603186)升停。光通訊概念再度走強，太辰光(深:300570)升近16%創歷史新高。

《經濟通通訊社16日專訊》