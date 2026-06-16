《香江策論－張憶東》美伊協議有助股市反彈，夏日寒風或將暫緩但尚未結束

霍爾木茲海峽困局是本輪「夏日寒風」的核心源頭之一。近期美伊圍繞霍爾木茲海峽重新開放的相關協議達成，「盡快重開霍爾木茲海峽」將讓全球股市短期從調整壓力中獲得喘息。



前期夏日寒風導致海外股債雙殺。美債利率上行、科技股擁擠交易去槓桿、油價衝擊和地緣風險疊加，已經推動全球股市出現一輪明顯震盪調整，部分高估值、高擁擠度資產的風險部分釋放。



後續，風險偏好有望出現短期修復。「夏日寒風」就是影響全球股市的資金面衝擊，短期也有望將告一段落。但是，風險並沒有完全解除，7月份仍需警惕原油補庫存的衝擊、歐美等主要經濟體通脹的高黏性、融資壓力。



上周受美伊和平協議預期持續升溫，油價承壓回落，通脹預期降溫推動美股指收漲，美債收益率走低，10年期美債收益率下行3.6bp至4.485%，30年期美債收益率下行2.3bp至4.97%。美元走弱，上周降0.3%至99.8。



A股方面，6/8-6/11兩融資金淨流出331億元人民幣；ETF方面，寬基ETF在連續11周流出後轉為淨流入94億元人民幣，行業ETF在連續12周流出後轉為淨流入16億元人民幣：其中通信、機器人、5G、銀行、人工智能淨流入，芯片、證券、黃金、有色金屬、電網設備淨流出。



至於港股方面，整體賣空成交佔比降至17%，恒科賣空佔比維持18%。南向資金上周淨流入43億港元，成交佔比降至19.1%。其中阿里(09988)轉為大額淨流出58億港元，騰訊(00700)淨流入幅度擴大至49億港元；長飛光纖(06869)轉為淨流入24億港元，華虹半導體(01347)延續淨流入5億港元。行業層面，6/4-6/10期間，資金繼續大幅流入信息技術板塊，延續流入通信服務、金融和工業板塊，能源板塊流入力度放緩；創新藥和電商淨流出，金屬板塊淨流出幅度進一步擴大。



上周（6/4-6/10）港股外資延續淨流出80億港元，香港本地中介繼續淨流入12億港元，中資中介轉為淨流入106億港元。內資港股通ETF延續淨流出102億元人民幣，其中科技、金融、創新藥、紅利、消費、寬基均流出。上周港股市場解禁市值達141億港元，本周預計解禁121億港元。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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