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AH股新聞

16/06/2026 13:51

【ＡＩ】DeepSeek據報已完成首輪融資，融資額超500億人民幣

　　矽谷科技媒體The Information引述知情人士透露，中國AI公司DeepSeek已完成首輪融資，融資額超過500億元（人民幣．下同）（約74億美元），並採用了旨在維持創始人控制權的交易結構。

　　報道稱，此次融資要求投資者將資金注入由DeepSeek CEO梁文鋒管理的有限合夥企業，而非直接投資DeepSeek公司本身。

　　報道並指，投資者需遵守五年鎖定期，且不享有表決權，但中國國家人工智能產業投資基金是唯一的例外。該基金直接投資了DeepSeek，既保留了表決權，又免除了鎖定期限制。

　　《路透》表示，無法就The Information的報道立即聯繫上DeepSeek置評。

　　6月初《路透》曾引述消息指，DeepSeek將在首輪融資中籌集約500億元，創始人梁文鋒將個人投資200億元，此外科技巨頭騰訊(00700)考慮投資100億元，電池巨頭寧德時代(03750)(深:300750)則計劃投資50億元，這將使它們成為本輪融資中最大的外部投資者。
《經濟通通訊社16日專訊》

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