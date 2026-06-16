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AH股新聞

16/06/2026 14:15

《中國要聞》深圳暴雨預警升級至紅色，全市進入緊急防禦狀態

　　廣東多地暴雨持續，深圳市今早11時許將暴雨橙色預警升級為紅色，指過去3小時本地雨量已達100毫米以上，且降雨將持續，全市進入暴雨緊急防禦狀態。市教育局宣布今日下午全市中小學、幼兒園及培訓機構停課。深圳機場提示，出港航班已出現一定延誤積壓情況，後續天氣影響可能會加劇。

　　截至今日下午1時許，東莞、南沙亦發出了暴雨紅色預警，陽春、台山、順德等10個市縣發出暴雨橙色預警，中山、江門、惠州等23個市縣暴雨黃色預警，還有21個市縣雷雨大風黃色生效中。廣東省減災委昨晚7時已啟動四救災應急響應。截至昨晚7時，全省水情基本平穩，未接報人員傷亡情況，累計轉移危險區域人員26251人。

*廣東局部地區周末仍然有雨*

　　廣東省氣象部門預計，17日起，副高開始加強西伸，西南氣流逐漸加強並北推至長江流域，廣東省處於副高邊緣不穩定區域，「龍舟水」仍在持續；其中17日的主雨區位於珠三角、粵西、清遠、韶關和汕尾等地；18日主雨區位於粵西和珠三角中西部，其餘地區有仍（雷）陣雨局部大雨。展望19日，粵西仍受副高邊緣影響，有中雷雨局部大雨或暴雨，其餘地區雨水逐漸減弱；20-21日，副高進一步加強西伸，廣東省受副高主體控制，以多雲天氣為主，局部有雷陣雨，氣溫升高。
《經濟通通訊社16日專訊》

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