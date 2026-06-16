【數據解讀】機構：5月中國經濟呈分化，預計6月財政支出將加快

內地5月經濟數據出爐，規模以上工業增加值同比增幅擴大至4.5%，不過社會消費品零售總額同比降0.6%，為2022年12月以來首次轉負；1-5月固定資產投資同比降幅則擴至4.1%，創六年來最大跌幅。



*經濟學人智庫：實現全年GDP目標並不難*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰表示，5月中國經濟呈現分化特徵：內需與外需間的分化、人工智能與其他產業間的分化，以及商品零售與服務消費間的分化。二季度經濟增速可能放緩至4.5%；2026年實現全年增長目標並不困難，但疲軟的內需仍需在下半年採取政策干預措施。



*澳新銀行：當前經濟動能仍平穩，不至於觸發政策即時反應*



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬稱，同比高基數拖累數據表現，當前經濟動能仍平穩，不至於觸發政策即時反應；預計6月財政支出將有所加快來平滑增長曲線。從結構看，內需仍然疲軟，而外需貢獻保持高位，中國經濟K型明顯。



*中信銀行國際：若油價續回落，下半年降準降息可能性高*



中信銀行（國際）首席經濟師丁孟稱，工業增加值增速好於預期，顯示外需對經濟增長仍然有支撐。但內需仍待寬鬆的貨幣政策和積極財政政策提振，預計隨著中東地區和平協議達成，如果後續油價延續回落，下半年財政支出加力和降準降息的可能性高。

《經濟通通訊社16日專訊》