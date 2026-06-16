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AH股新聞

16/06/2026 10:00

【聚焦數據】內地5月工業增加值增4.5%，優於預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 內地5月規模以上工業增加值同比增4.5%，環比增0.4%
▷ 製造業增4.4%，電力等增7.6%，計算機通信設備增17%
▷ 新能源汽車產量增17.8%，鋼材、水泥產量降

　　國家統計局公布，5月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.5%，增幅較4月擴大0.4個百分點，並優於預期的4.3%。從環比看，5月規模以上工業增加值比上月增長0.4%。1-5月，規模以上工業增加值同比增長5.4%。

　　分三大門類看，5月份，採礦業增加值同比增長2.3%，製造業增長4.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.6%。
　
　　分經濟類型看，5月份，國有控股企業增加值同比增長3.7%；股份制企業增長5.2%，外商及港澳台投資企業增長1.9%；私營企業增長2.7%。

*計算機、通信和其他電子設備製造業增長17%*
　
　　分行業看，5月份，41個大類行業中有28個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業增長3.5%，石油和天然氣開採業增長1.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降4.5%，通用設備製造業增長6.7%，專用設備製造業增長9.1%，汽車製造業增長8.3%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長7.4%，電氣機械和器材製造業增長4.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.0%，電力、熱力生產和供應業增長8.7%。

*新能源汽車產量增17.8%，鋼材、水泥產量均降*
　
　　分產品看，5月份，規模以上工業626種產品中有300種產品產量同比增長。其中，鋼材12303萬噸，同比下降2.8%；水泥14991萬噸，下降8.1%；十種有色金屬698萬噸，增長2.2%；乙烯338萬噸，增長2.1%；汽車258.2萬輛，下降3.2%，其中新能源汽車148.9萬輛，增長17.8%；發電量7843億千瓦時，增長4.2%；原油加工量5372萬噸，下降9.1%。

 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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