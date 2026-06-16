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AH股新聞

16/06/2026 10:00

【聚焦數據】首5月地產投資降16.2%，商品房銷售額跌13.5%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-5月全國房地產開發投資30356億元，同比下降16.2%
▷ 同期新建商品房銷售額29366億元，同比下降13.5%
▷ 房地產開發企業到位資金32756億元，同比下降19.0%

　　國家統計局公布，1-5月份，全國房地產開發投資30356億元(人民幣．下同)，同比下降16.2%，降幅較1-4月擴大2.5個百分點；其中，住宅投資23426億元，下降15.6%。

　　1-5月份，新建商品房銷售額29366億元，下降13.5%，降幅較1-4月收窄1.1個百分點；其中住宅銷售額下降14.1%。新建商品房銷售面積31320萬平方米，同比下降10.8%；其中住宅銷售面積下降12.1%。

*5月末商品房待售面積同比降0.4%*

　　1-5月份，房地產開發企業房屋施工面積548775萬平方米，同比下降12.3%。其中，住宅施工面積380830萬平方米，下降12.6%。房屋新開工面積17929萬平方米，下降22.6%。其中，住宅新開工面積13084萬平方米，下降23.4%。房屋竣工面積14087萬平方米，下降23.4%。其中，住宅竣工面積9999萬平方米，下降25.0%。

　　5月末，商品房待售面積77182萬平方米，同比下降0.4%。其中，待售3年以下面積57152萬平方米，下降2.8%。

*首5月房地產開發企業到位資金降幅擴至19%*

　　1-5月份，房地產開發企業到位資金32756億元，同比下降19.0%，降幅較1-4月擴大0.6個百分點。其中，國內貸款4875億元，下降28.7%；自籌資金11985億元，下降13.0%；定金及預收款10012億元，下降16.1%；個人按揭貸款4066億元，下降28.0%。
　　
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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