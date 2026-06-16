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16/06/2026 18:02

《中國監管》市監總局發布「618」促銷合規提示，嚴查虛假降價等行為

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局發布「618」促銷合規提示
▷ 要求平台嚴查虛假降價、誤導促銷行為
▷ 明確資質核驗、明碼標價等六大監管責任

　　市場監管總局今日召開2026年二季度例行新聞發布會。市場監管總局新聞發言人、新聞宣傳司司長王秋蘋介紹，針對今年「618」網絡集中促銷，總局提前介入、靠前監管，向各大平台發布「618」網絡集中促銷合規提示，明確六大合規責任，全方位護航消費旺季。

　　第一，嚴把准入關口。落實「守門人」職責，嚴格資質核驗登記，堅決清退無證無照、吊銷註銷、不合規經營主體。第二，嚴管價格秩序。落實明碼標價，公開動態定價規則，嚴查虛假降價、誤導促銷、刷單炒信，保障平台內經營者公平競爭。第三，規範平台規則。清理不合理捆綁條款，推動規則公開透明，不得將「比價」、「跟價」、「運費險」等與促銷活動綁定。健全申訴維權機制，保障商家合法權益。

　　第四，嚴控商品質量。強化產品抽檢、風險排查、缺陷召回，嚴防以假充真、以次充好、不合格商品流入市場。第五，嚴審廣告內容。聚焦食品、藥品、醫療、金融、明星代言等重點領域，從嚴審核、及時下架處理各類違法廣告。第六，保障消費權益。嚴格落實7日無理由退貨、「三包」服務，暢通投訴渠道，快速化解消費糾紛。

　　王秋蘋表示，下一步，市場監管總局將持續關注平台經濟領域市場秩序，盯緊苗頭性、傾向性風險，開展平台落實對商家資質核驗義務專項行動，梳理平台規則典型問題負面清單，督促企業逐項整改、閉環落實，讓促銷更規範、交易更透明、消費更安心。
《經濟通通訊社16日專訊》

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