《債務風險》標普：滬深交易所據報對城投發債設三道審核紅線，進一步扶優限劣

標普信評周一援引媒體報道稱，滬深交易所針對地方城投和產投企業公司債券發行出台新一輪窗口指導，確立了以盈利水平、經營現金流、轉型真實性為核心的三道審核紅線。新規體現了監管重心從「結構合規」轉向「實質經營」，不再單純聚焦於城投平台資產結構、財政補貼佔比等表層指標，而是通過硬性要求引導市場回歸企業自身經營基本面。
標普信評分析師曹藝馨、張任遠在研報中指出，當前市場新設城投、產投平台的首發債券大多在交易所市場發行，新增融資行為高度集聚，倒逼交易收緊審核尺度。此前的核查標準已難以甄別城投「偽轉型」的各類包裝亂象，因此監管優化審核邏輯，從源頭杜絕平台依靠短期財技拼湊達標、新增債務的違規行為。
*僅28家發行人能同時滿足三類指標，佔比23%*
三道紅線為平均總資產報酬率(ROA)需高於1%；最近一個完整會計年度經營活動現金流量淨額為正；債券申報前12個月內未發生重大資產重組。研報梳理今年3月1日至2026年6月1日期間首次發債的124家城投或產投類平台，發現能夠同時滿足三類指標的發行人僅28家，佔比23%。
標普信評預計，隨著新規深入執行，今年下半年起，弱資質主體、僅單項或兩項指標達標的主體在交易所新增發債將面臨實質性障礙，終止審核、撤回材料的案例或將進一步增加，城投融資「扶優限劣」的格局將進一步明確。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇