《債務風險》標普：滬深交易所據報對城投發債設三道審核紅線，進一步扶優限劣

標普信評周一援引媒體報道稱，滬深交易所針對地方城投和產 投企業公司債券發行出台新一輪窗口指導，確立了以盈利水平、經營現金流、轉型真實性為核心的三道審核紅線。新規體現了監管重心從「結構合規」轉向「實質經營」，不再單純聚焦於城投平台資產結構、財政補貼佔比等表層指標，而是通過硬性要求引導市場回歸企業自身經營基本面。



標普信評分析師曹藝馨、張任遠在研報中指出，當前市場新設城投、產投平台的首發債券大多在交易所市場發行，新增融資行為高度集聚，倒逼交易收緊審核尺度。此前的核查標準已難以甄別城投「偽轉型」的各類包裝亂象，因此監管優化審核邏輯，從源頭杜絕平台依靠短期財技拼湊達標、新增債務的違規行為。



*僅28家發行人能同時滿足三類指標，佔比23%*



三道紅線為平均總資產報酬率(ROA)需高於1%；最近一個完整會計年度經營活動現金流量淨額為正；債券申報前12個月內未發生重大資產重組。研報梳理今年3月1日至2026年6月1日期間首次發債的124家城投或產投類平台，發現能夠同時滿足三類指標的發行人僅28家，佔比23%。



標普信評預計，隨著新規深入執行，今年下半年起，弱資質主體、僅單項或兩項指標達標的主體在交易所新增發債將面臨實質性障礙，終止審核、撤回材料的案例或將進一步增加，城投融資「扶優限劣」的格局將進一步明確。

《經濟通通訊社16日專訊》