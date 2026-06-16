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16/06/2026 18:09

《中國要聞》鄭柵潔與九洲集團等5家民企座談，就推進建設「六張網」溝通交流

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 鄭柵潔16日與5家民企座談，討論推進「六張網」建設
▷ 企業提出完善收益機制、資金保障等建議
▷ 發改委將統籌資金與要素保障，推動實物工作量

　　國家發改委微信公眾號發文稱，國家發改委主任鄭柵潔今日上午主持召開座談會，邀請奧德集團、哈爾濱九洲集團、上海瀚訊信息技術、河北寶信物流等5家相關領域民營企業負責人溝通交流，圍繞當前經濟形勢和系統推進「六張網」建設、擴大國內有效需求，聽取意見建議。

　　座談會上，參會企業認為，「六張網」建設需求大、帶動力強、輻射面廣，為企業拓展市場、擴大投資、創新發展提供了重大機遇，企業將把握機遇積極參與到「六張網」建設中，在服務國家重大戰略中實現更好發展。同時，參會企業圍繞完善項目收益機制、優化標準體系、加大資金要素保障、規範市場競爭秩序、拓寬民營企業參與渠道等方面提出意見建議。

　　鄭柵潔表示，國家部署推進「六張網」建設，兼顧傳統基礎設施補短板與新型基礎設施布局，既是深入挖掘內需潛力的有力抓手，也是加快建設現代化產業體系的重要支撐。希望企業堅定發展信心、抓住發展機遇，積極參與「六張網」和重點基礎設施建設，在建設強大國內市場中發揮更大作用、實現更好發展。企業所提意見建議，將分門別類梳理並在後續工作中認真研究採納。

*鄭柵潔：將推動形成更多實物工作量*

　　下一步，國家發改委將加強「六張網」規劃建設，強化多網協同推進，統籌用好各類政府資金和新型政策性金融工具，加強土地、環評等要素保障，堅持質效並重，加快轉化實施，推動形成更多實物工作量。縱深推進全國統一大市場建設，規範地方招商引資行為，推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，完善民營企業參與重大項目建設長效機制，積極吸引社會資本參與「六張網」建設，有效激發民間投資活力。同時，深化多層次與民營企業常態化溝通交流，加強前瞻性、戰略性問題研究，堅持點面結合、遠近結合，強化統籌協調，以務實舉措促進民營經濟發展壯大。
《經濟通通訊社16日專訊》

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