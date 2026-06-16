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16/06/2026 08:40

中信銀行(00998)收到國家金融監管總局核准批覆，呂天貴昨起就任行長及首席合規官

　　中信銀行(00998)(滬:601998)公布，有關聘任呂天貴為行長、首席合規官，須自監管機構核准行長任職資格之日起正式就任。近日收到國家金融監督管理總局關於呂天貴中信銀行行長任職資格的批覆。

　　該集團指，該局已核准呂天貴行長的任職資格。呂天貴自昨日起正式就任行長、首席合規官。
《經濟通通訊社16日專訊》

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