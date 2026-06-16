君實生物(01877)股東上海檀英減持996萬股，涉流動性資金安排

君實生物(01877)(滬:688180)公布，收到股東上海檀英及其一致行動人LVC Fund II、LVC Renaissance Fund通知，上海檀英合計減持996萬股，佔0.97%股權。
該集團指，有關股東所持股權由7.91%減少至6.94%，而減持因基金期限與流動性資金安排原因所致。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/06/2026 08:45
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該集團指，有關股東所持股權由7.91%減少至6.94%，而減持因基金期限與流動性資金安排原因所致。
《經濟通通訊社16日專訊》
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