君實生物(01877)股東上海檀英減持996萬股，涉流動性資金安排

君實生物(01877)(滬:688180)公布，收到股東上海檀英及其一致行動人LVC Fund II、LVC Renaissance Fund通知，上海檀英合計減持996萬股，佔0.97%股權。



該集團指，有關股東所持股權由7.91%減少至6.94%，而減持因基金期限與流動性資金安排原因所致。

《經濟通通訊社16日專訊》