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AH股新聞

16/06/2026 08:45

贛鋒鋰業(01772)執董王曉申393萬股解除質押，質押股份降至6073萬股

　　贛鋒鋰業(01772)(深:002460)公布，於近日接到股東兼執行董事王曉申將持有的393萬股解除質押，佔0.19%股權。

　　該集團指，王曉申質押股份降至6073萬股，佔2.9%股權，而王曉申現持6.75%股權。該集團指，有關股東質押的股份不存在平倉風險或被強制平倉情形，質押風險在可控範圍之內。若出現質押風險，有關股東將採取包括補充質押、追加保證金等措施應對風險。
《經濟通通訊社16日專訊》

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