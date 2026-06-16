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AH股新聞

16/06/2026 08:20

復星醫藥(02196)旗下復星安特金增資擴股籌近10億人幣，籌備主板上市

　　復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，控股子公司復星安特金擬向4名投資者新增發股份，約佔增資擴股後股份總數12.15%，集資9.68億元（人民幣．下同），其中外部投資者擬出資合計4.18億元認購，該集團擬出資5.5億元認購，預計所持有復星安特金持股由約70%降至約68.47%，復星安特金仍為其合併報表範圍內子公司。

　　該集團指，鑑於復星安特金目前正在籌備於香港聯交所主板上市，為支持發展，選擇權人與該集團簽訂《承諾函補充協議》，選擇權人同意有關選擇權將自昨日起終止；但如復星安特金上市計劃終止，則選擇權將依約自動恢復。該集團指，增資擴股所得款項將用於復星安特金進一步拓展創新研發管線、核心技術，推進建設生產基地，並加大投入已上市產品的市場推廣與商業化。復星安特金從事疫苗研發、生產與銷售。

*產品復邁寧新增適應症獲批*

　　另外，該集團指，就蘆沃美替尼片，商品名為復邁寧新增適應症的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局批准，獲批新適應症為用於2歲及2歲以上經系統治療後復發或難治的朗格漢斯細胞組織細胞增生症兒童及青少年患者。截至5月，該集團針對該藥品累計研發投入約6.99億元。
《經濟通通訊社16日專訊》

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