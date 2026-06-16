《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3340.95
|中微公司
|(688012)
|2665.72
|紫金礦業
|(601899)
|2458.30
|瀾起科技
|(688008)
|2122.31
|中天科技
|(600522)
|1762.30
|兆易創新
|(603986)
|1658.12
|工業富聯
|(601138)
|1603.17
|海光信息
|(688041)
|1596.09
|源杰科技
|(688498)
|1462.91
|長電科技
|(600584)
|1447.33
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7302.52
|寧德時代
|(300750)
|4644.32
|新易盛
|(300502)
|4204.09
|北方華創
|(002371)
|3261.95
|東山精密
|(002384)
|3071.89
|三環集團
|(300408)
|3060.93
|滬電股份
|(002463)
|2262.22
|天孚通信
|(300394)
|2181.75
|京東方A
|(000725)
|1828.32
|立訊精密
|(002475)
|1668.21
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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