《駐京專電》習近平同緬甸總統敏昂萊會談：共同打造中緬命運共同體

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16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的緬甸總統敏昂萊舉行會談。習近平指出，今年是中國「十五五」開局之年，中方願同緬方分享發展經驗，共同打造政治上友好互信、發展上互利互惠、安全上協調互促、人文上交融互鑒的中緬命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平與發展作出更多貢獻。



*持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動*



習近平強調，中國是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可以信賴的朋友和夥伴。面對變亂交織的國際形勢，雙方要保持戰略清醒和定力，加強團結協作。中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設，助力緬甸發展經濟、改善民生。中方願加力支持緬甸震後重建，落實更多「小而美」援助，共同講好中緬互利合作故事。雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，切實維護兩國人民利益和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安，這符合緬甸國家和人民的根本和長遠利益。



*敏昂萊：期待同中方加強全方位合作



敏昂萊表示，緬甸新政府正全力推進國內和平與發展，積極探索適合自身國情的政治制度和發展道路。中國推進實施「十五五」規劃，為包括緬甸在內的亞洲鄰國提供了重要機遇。緬方期待同中方加強全方位合作，共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水平。緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全。緬方願同中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。緬方全力支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方加強多邊溝通配合。



會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》