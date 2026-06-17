【陸家嘴論壇】陸家嘴論壇今日開幕，何立峰將發表主旨演講

為期兩天的2026陸家嘴論壇將於今日上午開幕。本屆論壇的主題設定為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」，由國家金融監督管理總局局長與上海市市長擔任共同輪值主席。根據活動議程顯示，國務院副總理何立峰將在2026陸家嘴論壇開幕式發表主旨演講，金融監管總局局長丁向群將致開幕辭。



本屆論壇共設有8場全體大會。具體分別是：第一場「開幕式暨全體大會一：全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」；第二場「全球金融治理改革與合作」；第三場「建立健全功能完善的資本市場」；第四場「滬港金融協同發展賦能高水平金融開放」；第五場「健全科技金融全生命周期服務體系，服務實體經濟高質量發展」；第六場「科技創新賦能金融高質量發展」；第七場「提高普惠金融的有效性與精準度」；第八場「全球治理框架下的可持續金融創新與合作」。



70多名中外嘉賓將在論壇上發表演講，分享獨到見解。這些嘉賓來自中央金融管理部門，新加坡金融管理局、匈牙利央行、香港財政司、倫敦金融城等境外金融管理部門，世界銀行等國際金融組織，上海證券交易所、香港交易所集團等境內外金融市場，以及部分中央金融機構和知名外資金融機構。

《經濟通通訊社17日專訊》