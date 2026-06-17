《駐京專電》山姆總裁劉鵬任沃爾瑪中國法定代表人

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企查查等第三方工商信息平台顯示，沃爾瑪（中國）投資有限公司發生工商變更，MUK SOOK YEE卸任法定代表人、董事長，由劉鵬接任。MUK SOOK YEE此前於2025年1月接任該公司董事長一職。



沃爾瑪中國相關人士回覆內媒查詢稱，沃爾瑪（中國）投資有限公司近日發生的證照信息變更，屬於公司信息的正常合規更新，「並未涉及業務經營、股權及公司戰略調整，請不必過度解讀。」



公開資料顯示，劉鵬現任山姆會員店業態總裁。2025年10月，沃爾瑪中國宣布劉鵬加入公司，擔任山姆會員店業態總裁，向沃爾瑪中國總裁及首席執行官朱曉靜匯報。沃爾瑪中國資料顯示，劉鵬曾長期在零售及互聯網行業任職。加入沃爾瑪前，他曾在阿里巴巴(09988)擔任天貓國際總經理、天貓進出口業務總裁、阿里巴巴集團副總裁兼B2C零售事業群總裁、淘天集團品牌業務發展中心總裁等職務。



這次證照信息變更之所以受到關注，與山姆近期面臨的食品安全監管壓力有關。6月15日，市場監管總局發布消息稱，針對一段時期以來山姆線下門店及線上網店多發的食品安全問題，市場監管總局約談沃爾瑪（中國）投資有限公司負責人，要求企業嚴格按照法律法規規定落實食品安全主體責任，全面排查風險隱患，及時整改到位。同日，沃爾瑪中國回應記者稱，公司接受了市場監管部門的約談指導。公司已由管理層牽頭成立專項整改工作組，第一時間啟動全渠道、全鏈路專項自查整改。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》