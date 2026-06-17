《駐京專電》國新辦白皮書：構建更加公正合理全球治理體系

國新辦17日發布的《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書說，全球治理倡議之所以能夠迅速得到近160個國家和國際組織的歡迎和支持，中國的理念和行動之所以越來越得到國際社會的共鳴和響應，關鍵在於把握時代又引領時代，植根中國又惠及世界，立足當下又開辟未來，為人類文明進步事業貢獻智慧和力量。



*真正的多邊主義是必由之路*



在凝聚完善全球治理的廣泛共識方面，白皮書說，中國提出一系列新理念新主張，既有價值導向，又有實踐方向，回應了國際社會的普遍訴求，切中了全球治理最亟須解決的問題。共商共建共享是眾望所歸，平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化是潮流所向，真正的多邊主義是必由之路，全人類共同價值是普遍遵循。



在體現胸懷天下的格局擔當方面，白皮書指出，中國的全球治理理念和倡議，在踐行中國共產黨初心使命中展現擔當，在弘揚新中國外交優良傳統中守正創新，在傳承中華優秀傳統文化中汲取力量，體現了時代性、先進性、實踐性的統一。



*中國行動直面風險挑戰，豐富全球治理實踐*



在拓展構建人類命運共同體的實踐路徑方面，白皮書說，在構建人類命運共同體旗幟下，一系列中國倡議、中國行動直面各種風險挑戰，不斷豐富全球治理的實踐。全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議各有側重、並行不悖，分別從不同維度搭建起系統完備的行動框架，形成以發展促繁榮、以安全保穩定、以文明增互信、以治理求公正的有機整體，成為構建人類命運共同體的重要支撐。



在開辟人類政治文明的新境界方面，白皮書指出，中國提出全球治理倡議等一系列新理念新方案，深化了對人類社會發展規律的認識，突破「中心－外圍」的舊秩序老框框，超越「強權即公理」的錯誤邏輯，摒棄「贏者通吃」的零和思維，推動了人類政治文明的發展進步。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》