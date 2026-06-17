《駐京專電》王毅：多邊主義看似失靈，因聯合國權威沒得到尊重

國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，發布《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書。對於愈來愈多的人正在擔憂當前的國際秩序是正在退回到弱肉強食的叢林法則，同時聯合國的權威和作用也在受到削弱，外交部長王毅回應稱，多邊主義看似失靈，是因為聯合國權威作用沒得到尊重和發揮。



王毅稱，面對層出不窮的全球挑戰，當務之急就是要履行聯合國憲章的義務，奉行主權平等、遵守國際法制、反對強權霸凌，要積極支持聯合國發揮核心作用，通過聯合國這個平台來凝聚全球共識，協調各國行動，共同應對挑戰，不斷消弭全球治理的短板和赤字。同時，我們還要與時俱進，加快聯合國改革的步伐，積極回應發展中國家的訴求，著力提升全球南方國家的代表性和發言權，持續激發聯合國的活力，提升聯合國的效能。



王毅並稱，作為第一個在聯合國憲章上簽字的國家--中國，我們責無旁貸願意通過全球治理倡議的推進來維護聯合國的權威，同各國一道重振聯合國、壯大聯合國。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》