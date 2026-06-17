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AH股新聞

17/06/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)3605.47
寒武紀(688256)2650.04
生益科技(600183)2522.80
中微公司(688012)2428.47
兆易創新(603986)2395.87
廈門鎢業(600549)1929.01
亨通光電(600487)1923.26
中天科技(600522)1819.87
佰維存儲(688525)1705.49
長電科技(600584)1523.81
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4996.66
新易盛(300502)4482.22
東山精密(002384)4061.84
寧德時代(300750)3416.98
三環集團(300408)3395.47
麥格米特(002851)2880.73
滬電股份(002463)2165.36
國瓷材料(300285)2100.32
大族激光(002008)2032.49
北方華創(002371)1980.46

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》

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