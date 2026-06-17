【新股上市】德勤：上半年香港新股集資額排名全球第二，料全年集資額三千億，至少位列全球第三位

德勤發表2026年中國內地和香港新股市場中期回顧與展望報告。今年上半年，香港將有78隻新股融資2033億港元，較2025年上半年的42隻新股融資1071億港元，當中新股數量上升86%，而融資金額則增加近90%。其中，5隻超大型新股和12隻大型新股融資額佔上半年香港新股市場的融資總額超六成，包括一間內地PCB製造商的超大型發售，該隻新股在全球十大新股中排名第四。



*上半年香港新股集資額2033億，全球排名第二*



德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏表示，香港在2026年上半年繼續保持全球融資排名的第二位。同時市場也在轉型，出現一批從半導體、AI價值鏈公司、機器人、生物科技、特專科技公司、以及來自A股市場硬科技公司的新經濟公司。它們佔2026年上半年香港新股數量逾七成，所募集的金額佔香港新股融資總額近八成。這代表多項監管改革取得了空前成功，包括從在2018年推出針對創新公司的新上市制度、2023年推出特專科技公司上市制度、去年推出的科企專線、不同的科技指數，至簡化大型A股上市公司的上市審批流程。



*今年香港新股集資額料3000億，至少位列全球第三位*



該行表示，透過在年內有8間分別來自硬科技、半導體、消費品、醫療保健、化工和電訊業的公司上市，每隻新股融資最少100億港元，預計到2026年底，香港在全球新股融資排名中至少能夠取得第三的位置。加上截至2026年5月底，市場有超過600宗活躍上市申請個案，當中逾100間為A 股發行人、近四份之一為科技公司，以及約五份之一為高端製造商，預計2026年全年香港將有約160隻新股上市融資3000億港元。



*受惠於SpaceX上市，納斯達克位居新股集資額榜首*



該行指出，在美以伊軍事行動和全球能源資源供應緊張的背景下，隨著史上最大規模新股 SpaceX在美國上市後，2026年上半年全球新股的表現超越2025年上半年，融資金額增加近五倍。受惠於SpaceX的上市，納斯達克位居榜首，而緊隨納斯達克之後。紐約證券交易所有四隻位列於 2026年上半年全球十大新股之內，位居第三。



德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，展望未來，香港可進一步完善航天科技及相關產業鏈企業的上市融資機制，為商業航天、衛星應用、低軌衛星通訊及其他前沿科技企業提供更適切的資本市場支持。這不僅有助配合國家科技創新及產業升級方向，亦有助香港培育新的增長動能，提升市場深度及國際競爭力。

《經濟通通訊社17日專訊》