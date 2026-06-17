【新股上市】德勤：預計上半年約70隻新股在A股上市，集資693億元人民幣

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德勤公布2026年中國內地和香港新股市場中期回顧與展望。德勤表示，全賴過去數年持續推進的監管改革，2026年第二季度內地新股市場的發行速度加快，令到2026年上半年新股市場的整體表現顯著較2025年上半年優勝。隨著科創板改革、創業板第四套上市標準出台，以及科創的估值進一步上揚，預料會有更多來自硬科技企業和一些具標誌性新股上市，包括一間動態隨機存取記憶體(DRAM)製造商，將於2026年登錄A股資本市場，令到2026年底時市場將有出色的表現。



*霍爾木茲海峽重開或有助改善市場情緒，為資本市場帶來跳板效應*



德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人紀文和表示，該行期待美以伊衝突結束，霍爾木茲海峽重新開放，或將有助改善市場情緒、市場流動性和市場的整體表現，同時為包括香港新股市場在內的全球資本市場帶來跳板的效應。該行也預計，隨著今年稍後一些期待已久的知名新股完成發行，到2026年底時，上海和深圳證券交易所在全球新股市場的地位將會進一步得到提升。



*上半年約70隻新股在A股上市，融資693億人幣*



德勤表示，截至2026年上半年末，預計將有約70隻新股在A股市場上市，融資693億元人民幣，相對2025年上半年的51隻新股融資573億元人民幣，新股數量上升37%，而融資金額增加約 85%。上交所將成為新股融資額最高的交易所，將從19隻IPO融資305億元人民幣；深交所將透過16隻新股融資275億元人民幣；預料北京證券交易將維持新股數量最多的紀錄（35家），融資額則為 113億元人民幣。



*鼓勵更多來自AI、低空經濟及量子技術行業等融資活動*



德勤中國資本市場服務部A股上市業務全國主管合夥人黃天義表示，A股新股市場繼續邁向一個十分正面和健康的發展方向。該行看到IPO審核和發行速度比以往更快。創業板第四套上市標準和科創板改革，正鼓勵更多來自AI、商用航天、低空經濟、量子技術和生物制造行業的融資活動，這些都是國家《十五五規劃》內的重點行業。連同一些具代表性的超大型和大型新股在準備上市的名單中，預料A股市場將會在2026年再次發放光芒。

《經濟通通訊社17日專訊》