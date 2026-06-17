《港滬深通》港股總市值45.8萬億元，滬深102.7萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(16日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2424
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|475
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17374
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|457114
|783
|536916
|980
|488800
|384
|流通市值
(億元)
|-
|-
|515531
|693
|418005
|384
|平均PE
(倍)
|12.57
|32.27
|14.19
|10.09
|33.88
|9.92
|成交
百萬元
|249968
|1944324
|1696021
《經濟通通訊社17日專訊》
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