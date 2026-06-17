《神州頭條》財經報章頭版摘要：陸家嘴論壇今日開幕，共話全球金融治理新願景

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同緬甸總統敏昂萊會談

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16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的緬甸總統敏昂萊舉行會談。習近平指出，今年是中國「十五五」開局之年，中方願同緬方分享發展經驗，共同打造政治上友好互信、發展上互利互惠、安全上協調互促、人文上交融互鑑的中緬命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平與發展作出更多貢獻。



資本市場「審美」之變：硬科技成定價錨

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不過數年，A股「市值前十」被硬科技重新排序，金融與周期個股權重被稀釋。資本市場的「審美」隨之位移：在規模與利潤的「傳統濾鏡」外，多了一層看研發、看壁壘、看卡位的「專業鏡片」。受訪研究人士坦言：「在資本市場的語言體系裏，這就是一場價值重估。」



中央結算公司擬進一步降低做市商結算服務費

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中央國債登記結算有限責任公司16日消息，中央結算公司發布就進一步降低做市商結算服務費用公開徵求意見的通知。根據管理部門有關工作要求，為進一步降低做市商交易結算成本，中央結算公司決定將做市商通過做市成交的現券交易結算服務費由8折進一步降低至7.5折。





《上海證券報》



習近平同緬甸總統敏昂萊會談

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16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的緬甸總統敏昂萊舉行會談。



5月經濟運行延續「穩」的特徵，經濟新動能、新優勢不斷塑造

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國家統計局6月16日公布的數據顯示，5月，工業生產加快，數字產業、智能製造等新興產業加速成長。同時，消費和投資增速有所波動，但從前5個月的累計數據看，商品零售額和基礎設施投資繼續保持增長。



科創板「1+6」改革顯效，打造資本市場服務新質生產力主陣地

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2026陸家嘴論壇將於6月17日至18日在上海舉行，市場目光再次聚焦黃浦江畔，期待改革強音引領中國資本市場新航向。2025年6月，中國證監會在陸家嘴論壇上推出進一步深化科創板改革「1+6」政策措施，通過設立科創成長層、重啟科創板第五套標準等一攬子制度創新，為硬科技企業開辟了一條更具包容性的資本通道。





《證券時報》



5月經濟總體平穩，結構性亮點集中釋放

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16日，國家統計局發布5月份主要經濟指標數據。從產業端高端智造提速，到消費端服務、數字、綠色需求持續釋放，再到新興產業投資持續加碼，5月份國民經濟延續總體平穩、向新向優的發展態勢，一系列結構性指標勾勒出產業轉型提速、新動能加速壯大的經濟圖景。



中金公司：科創板IPO「加速度」背後的耐心資本帳

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今年4月，國內封測領域少數具備與國際龍頭同台競技能力的企業--盛合晶微成功登陸科創板。這一IPO項目是中金公司「投資+投行」一體化服務新質生產力的典型範例：在低谷期，中金資本真金白銀多次逆勢加注；在技術創新和產能建設加碼時，中金投行跑出從IPO申報到註冊生效的「加速度」；中金財富還參與戰略配售，用實際行動踐行長期陪伴科創企業成長理念。



陸家嘴論壇今日開幕，共話全球金融治理新願景

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今日，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」的2026陸家嘴論壇正式開幕，70餘名中外嘉賓相聚黃浦江畔，共話全球金融治理新願景。按照往年慣例，來自中國人民銀行、國家金融監督管理總局和中國證監會等部門的負責人都將在陸家嘴論壇上發聲。