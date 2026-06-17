《鍾之日記》車股低迷，快手炒上

6月17日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中東局勢明朗化，美股三大指數隔晚個別發展。港股昨日挫348點後，今日延續跌勢，陸家嘴論壇釋出一系列金融政策，惟對大市助力不大，恒指曾跌穿24300點水平，全日跌181點或0.7%，收報24312。接下來新任美聯儲主席沃什將交出新一份議息聲明，交投氣氛升溫，全日主板成交超過2704億元。



*滬指升0.4%重返4100，陸家嘴論壇發布多項新政*



2026陸家嘴論壇正在上海舉辦，人行、中證監和金管總局等金融監管部門一把手均出席並發表講話。滬綜指小幅收升0.4%，報4108.08點，重回4100點，深成指漲1.31%，創業板指揚1.56%。滬深兩市全日成交3.09萬億元人民幣，較上個交易日增0.9%。



人行行長潘功勝今日宣布六項即將出台的政策舉措，聚焦於貨幣新調控工具和金融擴大開放，包括完善短端利率調控機制，適時增加隔夜逆回購操作品種，創設境外央行回購工具及在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點等。五部門並聯合出台《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》，從支持在浦東新區開展離岸金融先行先試、資金流動與帳戶管理、數字化應用、離岸金融業務等方面提出重點舉措。



中證監主席吳清表示，科創板和創業板是資本市場服務新質生產力發展的重要平台，目前上市公司數量合計超過2000家、總市值超過35萬億元人民幣，在新能源、集成電路、高端裝備製造等領域形成了集聚效應。半導體板塊再度衝高，整體漲5.3%，玻璃基板、MLCC等硬件概念股升幅靠前。



傳統板塊如消費股則承壓下行，旅遊股挫逾3%，零售連鎖跌2%；天府文旅(深:000558)跌6.2%，供銷大集(深:000564)收低5%，嘉亨家化(深:300955)跌4.4%。



*內地汽車消費顯著下滑，汽車股集體承壓*



汽車股今日集體低迷，賽力斯(09927)下挫5.5%，報54.75元；理想(02015)挫3.8%，報53.9元；小鵬(09868)挫3.09%，報53.35元；廣汽(02238)跌2.9%，報2.32元；蔚來(09866)及吉利汽車(00175)均跌2.8%，比亞迪(01211)跌2.6%。



國家統計局昨日公布的消費數據顯示，內地汽車消費顯著下滑。5月單月同比跌16.1%，錄2022年5月以來最差表現；1-5月累計汽車類消費同比下降11.8%。汽車類零售額並拖累內地5月社會零售消費增速按年跌0.6%，為2022年12月以來首次轉負，不包含汽車的消費品零售額增速則為1.1%。



過去幾年，汽車行業各類購置補貼、以舊換新等政策集中釋放，提前透支了一部分消費需求。隨著補貼退坡及核心原料成本上升，車企利潤空間被持續壓縮。另據內媒報道，新能源車因大容量電池等配置車重攀升引發道路損耗和「養路費」爭議，多位業內人士透露，相關部門已經在研究相關政策，除養路費分攤問題，還將涉及更多汽車產業相關的稅費體制。



中國貿促會汽車行業委員會會長王俠日前在2026中國汽車重慶論壇上表示，今年前5個月超百款新車上市，惟銷量出現收縮，汽車行業的利潤率一季度創下3.2%的新低，明顯低於全國規上工業企業平均利潤率的4.9%。他指出，汽車行業銷量、營銷、利潤三重回落是歷史罕見的，可見車企內傷嚴重。



蔚來創始人李斌亦在同一論壇上警告，今年國內汽車銷量或跌15%至20%，呼籲業界做好心理準備。乘聯會數據顯示，1-5月內地乘用車累計零售709.9萬輛，同比下降19.5%，已經處在李斌所預判的全年跌幅區間。



*快手逆市漲7.3%，可靈AI傳洽美資機構參股*



據《彭博》引述知情人士指，短片平台快手(01024)正與泛大西洋投資集團(General Atlantic)商討，由後者領投其AI視頻生成業務可靈AI(Kling AI)的首輪融資，尋求在首次公開招股(IPO)之前鎖定一家美國主要投資者的支持。快手今日逆市漲7.3%，收報47.7元，為今日表現最好藍籌。



知情人士透露，可靈AI計劃以180億美元的投資後估值，籌集超過20億美元資金。快手最初曾與投資者討論過200億美元的目標，但為了迎合市場需求，最終下調了預期。而可靈AI已引起其他一些專注於亞洲投資公司的初步興趣。



知情人士又稱，談判仍處於早期階段，無法保證最終會按現有條款達成協議。如果協議最終達成，這將是泛大西洋投資在中國競爭激烈的生成式AI領域一次罕見的投資。當前正值中美圍繞這項新興技術而關係高度緊張之際。這家美國私募股權投資公司是字節跳動的早期支持者，並因對Meta Platforms Inc. 和Uber Technologies Inc. 的早期投資而聞名。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。