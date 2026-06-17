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AH股新聞

17/06/2026 08:41

《中國監管》深圳市監局約談美團等三家外賣平台，要求整改食品安全問題

　　據「深圳市場監管」微信公眾號消息，針對6月15日全市打擊「幽靈外賣」統一執法行動發現的網絡餐飲食品安全突出問題，深圳市市場監督管理局依法對美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣三家網絡餐飲平台駐深運營機構負責人進行約談，並現場送達《嚴格落實網絡餐飲平台食品安全主體責任提醒敦促函》。

　　約談要求，平台要嚴格對照統一執法行動中發現的虛假地址、一址多店、證照不符、部分門店環境衛生髒亂差等問題，立即啟動全面整改，深入開展自查自糾，舉一反三堵塞管理漏洞，確保問題見底清零。

　　約談強調，平台必須落實食品安全主體責任，從嚴審核入網資質，實地核驗門店與證照信息，嚴禁無證、套證、假證商戶上線，嚴禁跨店委託加工，健全常態化風險排查機制，自覺踐行社會責任，堅決防範「幽靈外賣」亂象反彈，切實築牢網絡餐飲食品安全防線，全力守護市民群眾「舌尖上的安全」。

　　美團、淘寶閃購、京東外賣三家平台負責人當場認領全部通報問題，表態要進一步扛起食品安全主體責任，對通報問題馬上整改，做實入網商家資質審核，舉一反三清退虛假地址、證照不符商戶，堅決杜絕類似情況再發生。
《經濟通通訊社17日專訊》

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