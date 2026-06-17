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17/06/2026 09:17

【中東戰火】王毅：料伊美第二階段談判難度更大，和平大門不應關上

　　6月16日晚，中共中央政治局委員、外交部長王毅同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話，祝賀巴基斯坦推動伊美達成第一階段諒解備忘錄，中方願同巴方一道，勸和不停歇，促談不止步，為早日恢復中東和平穩定與發展繼續作出努力。

　　王毅強調，為和平而努力是包括中巴在內所有國家應盡的國際責任。只要和平還有希望，就值得為此付出。戰事發生以來，中方同各方開展接觸，積極止戰促和，從一開始就力挺巴方，向各方強調巴是值得信賴的斡旋者，也以自己的方式分別做了伊朗和美國工作。

　　王毅表示，同第一階段相比，第二階段談判的難度預計將更大。但中方認為不能走回頭路，更不能重新訴諸武力。國際社會應當進一步為伊美談判提供助力，聯合國安理會等多邊機構也應發揮更大作用。中方一直主張地區國家要把前途命運掌握在自己手中，希望通過對話協商探討地區所有國家共同參與的和平安全架構。和平的大門既已打開，就不應再次關上。

　　達爾通報了伊朗與美國達成第一階段諒解備忘錄情況，感謝中方在過去幾個月同巴方保持密切溝通，對巴方斡旋努力予以寶貴支持。達爾表示，巴方期待同中方繼續溝通協調，維持當前和談勢頭，共同為實現地區持久和平穩定發揮積極作用。
《經濟通通訊社17日專訊》

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