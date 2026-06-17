【大國博弈】路透：美國暫緩將DeepSeek、長鑫科技等超百家中企列入黑名單

據《路透》引述知情人士報道，為了避免與中國之間的緊張局勢升級，美國已暫緩將中國人工智能初創公司DeepSeek、芯片製造商長鑫科技以及另外100多家被認為構成國家安全風險的企業列入貿易黑名單。



據悉，上述公司去年經跨部門委員會批准加入美國商務部的實體清單，但商務部遲遲未公布這批名單。該跨部門委員會成員包括商務部、國防部、能源部、國務院官員，有時涵蓋財政部。



報道指出，一名美國國務院高層去年曾稱，DeepSeek一直在暗中支援中國的軍事與情報行動，甚至企圖利用東南亞的空殼公司，非法取得美國的先進芯片。另外，長鑫科技早在拜登政府時期就被國防部認定為「中國軍方企業」，商務部一年多前曾考慮將其列入實體清單。美國企業未經許可不得向該清單上的公司出口貨物、軟件和技術。



對於為何遲遲不更新名單，負責監管實體清單的商務部工業與安全局(BIS)沒有直接回應，僅透過聲明強調，當局每天都會使用包含實體清單在內的政策與執法工具，以確保打擊不良行為者。DeepSeek和長鑫科技亦未回應《路透》的置評請求。

《經濟通通訊社17日專訊》