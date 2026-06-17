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AH股新聞

17/06/2026 14:17

《經濟時評》高盛：中國家庭資產止跌企穩至730萬億元

　　高盛發表研究報告指出，中國家庭資產負債表正日益成為宏觀前景的重要變量。隨著房地產這一主要財富載體的影響力逐步減弱，住戶資產與負債的變化已成為左右信心、消費以及資本市場表現的關鍵驅動因素。

　　高盛經濟學家Yuting Yang表示，據測算，中國居民總資產在2023年初見頂，此後持續約六個季度下行，近幾個季度大體穩定在約730萬億元人民幣。

*家庭財富結構變化，房地產佔比下降*

　　報告並指，中國家庭財富結構已發生變化。房地產市場於2021年中見頂時，房產、現金及存款、其他金融資產（包括股票和債券）分別佔中國家庭總資產的67%、16%和15%；今年一季度上述佔比分別變為52%、25%和20%。

　　負債端方面，居民仍處於去槓桿階段，按揭貸款餘額與短期消費貸款雙雙下降。以GDP衡量的家庭槓桿率較發達經濟體不算高，但以收入衡量的債務水平依然偏高，表明債務償付對居民現金流仍構成壓力。

　　高盛預計，隨著房地產在財富積累中的作用減弱及存款利率維持低位，儲蓄料逐步向更廣泛的金融資產遷移，其中，股票和保險有望成為中期最主要的受益領域。
《經濟通通訊社17日專訊》

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