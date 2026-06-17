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17/06/2026 15:27

【ＡＩ】阿里雲新增巴黎、柔佛地域，將擴建日本、墨西哥數據中心

　　據內媒報道，在歐洲科技創業博覽會VivaTech期間，阿里雲宣布法國巴黎、馬來西亞柔佛地域正式啟動服務，同時擴建日本東京和墨西哥的數據中心，以滿足AI出海與全球市場激增的Token調用需求。

　　據悉，本輪擴張完成後，阿里雲的全球布局將增加至32個地域、105個可用區。
《經濟通通訊社17日專訊》

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