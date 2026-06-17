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17/06/2026 11:20

【陸家嘴論壇】吳清：擴大第五套標準使用範圍至人工智能領域

　　2026陸家嘴論壇今日上午開幕，中國證券監督管理委員會主席吳清在發表主題演講時表示，擴大第五套標準使用範圍至人工智能領域。有序推進深化科創板改革，加大對新型消費和現代服務業的支持力度，更好服務成長型創新創業企業發展。

　　他還表示，要主動擁抱新一輪科技革命和產業革命，持續增強資本市場制度包容性、適應性。
《經濟通通訊社17日專訊》

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