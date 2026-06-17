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AH股新聞

17/06/2026 13:15

【陸家嘴論壇】吳清：推出主動ETF屬公募行業重大創新，先行落地試點產品

　　中證監主席吳清今日在2026陸家嘴論壇上表示，進一步豐富投資產品和工具，支持在滬深交易所推出主動ETF。境內主動管理ETF的落地對資本市場和公募行業高質量發展均有戰略意義。

　　具體來看，一是築牢市場穩定運行根基。主動管理ETF充分發揮管理人價值發現能力，強化資本市場長期內生穩定性。二是完善多層次場內產品體系。主動管理ETF融合透明度、低成本、策略靈活特徵，能夠精準匹配保險、養老金等中長期資金，以及場內個人投資者的主動投資需求。三是強化對於主動投資的監督。ETF強制披露PCF清單的制度約束將顯著提升主動投資透明度，推動主動基金經理嚴守投資紀律、穩定投資風格，有效遏制風格漂移等行業痛點。

　　吳清強調，推出主動管理ETF是公募基金行業的又一重大創新，有助於打造被動與主動協同發展、覆蓋多元資產的完整ETF生態，驅動公募行業高質量發展。

　　後續將堅持分階段、有步驟、穩健漸進的發展思路，先行落地試點產品，同步完善配套制度體系與生態建設。待首批試點平穩運行後，逐步擴容產品供給，持續豐富財富管理工具，為資本市場引入長期增量資金，為公募行業創新發展注入持久動力。
《經濟通通訊社17日專訊》

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