【中東戰火】中國政府特使翟雋訪卡塔爾：希望有關各方堅持和平選擇

據《央視新聞》報道，6月15日至16日，中國政府中東問題特使翟雋訪問卡塔爾，會見卡塔爾外交部國務大臣胡萊菲，就中國同卡塔爾雙邊關係及當前中東局勢交換意見。



翟雋表示，在兩國元首戰略引領下，中卡關係不斷取得進展。中方始終從戰略高度和長遠角度把握和推進中卡關係，願同卡方一道，落實好兩國元首重要共識，推動雙邊關係走深走實。



中方對美國和伊朗就第一階段諒解備忘錄內容達成一致表示歡迎，讚賞卡塔爾等國家為平息戰事、爭取和平所作的貢獻，希望有關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。中方將繼續秉持習近平主席提出的維護和促進中東和平穩定四點主張精神，同包括卡塔爾在內的地區國家增進溝通和協調，為早日恢復中東海灣地區和平安寧發揮積極作用。



胡萊菲表示，卡塔爾高度重視發展同中國的友好關係，願同中方深化政治互信，加強發展戰略對接，就重大國際和地區事務保持溝通。卡方將繼續積極開展斡旋，推動美以伊戰事有關方在第一階段諒解備忘錄基礎上鞏固談判勢頭，實現全面持久和平。卡方讚賞中方為推動地區局勢降溫作出的努力，願同中方一道維護和促進中東海灣地區安全穩定。

《經濟通通訊社17日專訊》