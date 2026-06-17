《神州基金》上交所就主動ETF投資運作做出要求：應合理控制基金組合換手率

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上交所發布《上海證券交易所主動管理交易型開放式證券投資基金業務指引》。主要內容為：一是明確主動ETF定義和命名規則。一方面，主動ETF是指基金管理人自主選擇投資策略、不以跟蹤特定指數為投資目標並在交易所上市交易的開放式基金；另一方面，基金名稱應當包含「主動管理交易型開放式證券投資基金」字樣，場內簡稱應當包含「主動」字樣。



二是明確基金管理人資質要求。基金管理人應當符合公司治理健全、穩定，公司運作合規穩健，主動管理經驗較為豐富等條件。公司應當具備健全有效的投資運作與風險管理制度、充足的投研人員、穩定的ETF運作團隊與技術系統。基金管理人首次開發主動ETF的，應當通過交易所組織的專項檢查驗收。三是明確基金經理資質要求。基金經理應當具備豐富的投資研究經驗，中長期業績良好，投資風格穩定。



四是明確產品投資管理要求。基金投資組合應當分布廣泛且流動性良好，投資策略市場容量充足；應當合理控制基金組合換手率，設置合適的業績比較基準並保持投資風格穩定。五是明確信息披露相關要求。一方面，基金管理人應當基於真實投資組合制作PCF清單每日披露，並自行或委托相關機構進行IOPV的計算與發布；另一方面，基金管理人應當在基金信息披露文件中做好風險揭示。六是明確風險監測處置相關要求。基金管理人應當建立風險監控系統，並對主動ETF潛在風險進行防范，交易所可對產品運作風險管理情況、合規情況進行檢查。

《經濟通通訊社17日專訊》