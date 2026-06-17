【陸家嘴論壇】金監總局丁向群：支持新型金融業務上海先行先試，支持配合化解地方債務風險

2026陸家嘴論壇今日上午開幕，國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席丁向群在會上表示，將健全審慎包容的監管機制，加快完善離岸金融監管制度，支持新型金融業務在上海先行先試，聯合出台加快上海國際再保險中心建設若干舉措，大力推進國際航運保險合作。



另外，將強化監管準則，聚力攻堅，防範發展風險，堅持目標導向、問題導向，堅決守住不發生系統性金融風險底線，有力有序處置中小金融機構風險，支持配合化解房地產、地方政府債務風險。



*加快推動銀監法、保險法修訂出台*



丁向群還表示，要加快推動銀監法、保險法修訂出台，有針對性地完善監管規制，不斷增強金融法治以及實踐的適應性。金融監管要恪守監管定位，較真碰硬，嚴監管、強監管，全面強化五大監管，切實做到長牙帶刺。



丁向群稱，適應全球經濟格局變化，需要更加包容平等的金融治理機制；維護全球金融運行秩序，需要更加有效適配的規則體系。妥善應對全球性風險挑戰，需要更加務實高效的金融監管協作。丁向群建議，加快制定數字金融、綠色金融等領域的國際標準。

《經濟通通訊社17日專訊》