  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

17/06/2026 10:14

【陸家嘴論壇】金監總局丁向群：支持新型金融業務上海先行先試，支持配合化解地方債務風險

　　2026陸家嘴論壇今日上午開幕，國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席丁向群在會上表示，將健全審慎包容的監管機制，加快完善離岸金融監管制度，支持新型金融業務在上海先行先試，聯合出台加快上海國際再保險中心建設若干舉措，大力推進國際航運保險合作。

　　另外，將強化監管準則，聚力攻堅，防範發展風險，堅持目標導向、問題導向，堅決守住不發生系統性金融風險底線，有力有序處置中小金融機構風險，支持配合化解房地產、地方政府債務風險。

*加快推動銀監法、保險法修訂出台*

　　丁向群還表示，要加快推動銀監法、保險法修訂出台，有針對性地完善監管規制，不斷增強金融法治以及實踐的適應性。金融監管要恪守監管定位，較真碰硬，嚴監管、強監管，全面強化五大監管，切實做到長牙帶刺。

　　丁向群稱，適應全球經濟格局變化，需要更加包容平等的金融治理機制；維護全球金融運行秩序，需要更加有效適配的規則體系。妥善應對全球性風險挑戰，需要更加務實高效的金融監管協作。丁向群建議，加快制定數字金融、綠色金融等領域的國際標準。
《經濟通通訊社17日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

白宮內的八角籠與青年人的選票

16/06/2026 17:31

大國博弈

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客...

15/06/2026 18:18

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區