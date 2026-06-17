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AH股新聞

17/06/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.43%，陸家嘴論壇今開幕

　　2026陸家嘴論壇今日開幕，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。據介紹，論壇設有八場全體大會、多場研討會，還將舉辦一系列重大項目簽約和政策發布活動。國務院副總理何立峰將在開幕式發表主旨演講，金融監管總局局長丁向群將致開幕辭。

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.43%，報4074.29點，深成指低開0.67%，創業板指低開1.01%；開盤半導體股回調，保險、銀行等金融板塊走揚。

　　監管方面，深圳市場監督管理局對美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣三家網絡餐飲平台駐深運營機構負責人進行約談，並現場送達《嚴格落實網絡餐飲平台食品安全主體責任提醒敦促函》。要求平台立即啟動全面整改，深入開展自查自糾，落實食品安全主體責任，確保問題見底清零。三家平台負責人當場認領全部通報問題，表態對通報問題馬上整改，做實入網商家資質審核，清退虛假地址、證照不符商戶，堅決杜絕類似情況再發生。

　　另外，人行公布今日進行4203億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1590億元逆回購到期，即今日淨投放2613億元。
《經濟通通訊社17日專訊》

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