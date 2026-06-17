《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.18%，玻璃基板、MLCC概念漲幅居前

A股三大指數漲跌不一，滬綜指半日收跌0.18%，報4084.54點，深成指升0.38%，創業板指平收。滬深兩市半日成交額19489億元（人民幣．下同），較上個交易日減少854億元或4.2%。



2026陸家嘴論壇今日上午開幕。中國證監會主席吳清在論壇上表示，支持外資在華新設獨資或合資證券基金期貨機構，鼓勵外資持牌機構參與基金投顧業務擴大試點等。另外，將打造首批資本市場科技金融實踐樣本，包括上海浦東、北京海澱、廣東深圳、江蘇蘇州、浙江杭州。



盤面上，玻璃基板概念領漲大市，京東方A(深:000725)、美迪凱(滬:688079)等多股漲停。MLCC、PCB概念延續強勢，深南電路(深:002916)、中國巨石(滬:600176)等漲停並創股價新高。據內媒報道，高容MLCC多數產品報價較5月翻倍，交貨周期也普遍延長；電子布年內已完成5輪提價，均價達每米7.4元，較去年第三季低點上漲1倍。



下跌方面，旅遊、傳媒娛樂板塊走低。另外，本屆世界盃美加墨開賽已近一周，惟因賽事時間、FIFA轉播權糾紛等因素，導致其在內地市場熱度不及預期，世界盃、博彩概念持續下跌。

《經濟通通訊社17日專訊》