《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.04%，深成指升0.64%

A股市場午後升跌不一，滬綜指微升0.04%，報4090.25點，滬深300指數升0.31%，深成指揚0.64%，創業板指升0.48%。上海B股挫1.22%，深圳B股走低0.59%。半導體產業鏈再度活躍，博彩、世界盃概念走軟。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/06/2026 13:33
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