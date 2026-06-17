《Ａ股行情》滬綜指收升0.4%，陸家嘴論壇新政聚焦貨幣新調控工具

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026陸家嘴論壇正在上海舉辦，人行、中證監和金管總局等金融監管部門一把手均出席並發表講話。滬綜指小幅收升0.4%，報4108.08點，重回4100點，深成指漲1.31%，創業板指揚1.56%。滬深兩市全日成交3.09萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增270億元或0.9%。



人行行長潘功勝今日在開幕式上宣布六項即將出台的政策舉措，聚焦於貨幣新調控工具和金融擴大開放，包括完善短端利率調控機制，適時增加隔夜逆回購操作品種，創設境外央行回購工具及在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點等。五部門並聯合出台《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》，從支持在浦東新區開展離岸金融先行先試、資金流動與帳戶管理、數字化應用、離岸金融業務等方面提出重點舉措。



中證監主席吳清表示，科創板和創業板是資本市場服務新質生產力發展的重要平台，目前上市公司數量合計超過2000家、總市值超過35萬億元，在新能源、集成電路、生物醫藥、高端裝備製造等領域形成了集聚效應。半導體板塊再度衝高，整體漲5.3%，玻璃基板、MLCC等硬件概念股升幅靠前。



傳統板塊如消費股則承壓下行，旅遊股挫逾3%，零售連鎖跌2%；天府文旅(深:000558)跌6.2%，供銷大集(深:000564)收低5%，嘉亨家化(深:300955)跌4.4%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4931.39 +0.97 上證指數 4108.08 +0.40 14031.50 深證成指 15880.95 +1.31 16886.20 創業板指 4167.05 +1.56 科創50 1840.82 +4.69 B股指數 268.41 -0.96 0.77 深證B指 1142.87 -0.35 1.68

《經濟通通訊社17日專訊》