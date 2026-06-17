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17/06/2026 15:42

【大國博弈】美暫緩拉黑DS等逾百家中企，京促停止將經貿科技問題政治化

　　據《路透》引述知情人士報道，為了避免與中國之間的緊張局勢升級，美國已暫緩將中國AI初創公司DeepSeek、芯片製造商長鑫科技以及另外100多家被認為構成國家安全風險的企業列入貿易黑名單。

　　對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制的工具，遏制打壓中方企業，美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。
《經濟通通訊社17日專訊》

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