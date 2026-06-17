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AH股新聞

17/06/2026 16:20

《神州基金》深交所發布主動管理ETF業務指引，明確設置合適的業績比較基準

　　深交所發布主動管理ETF業務指引。《指引》明確了主動ETF產品開發與投資運作等相關要求。

　　一是規範主動ETF定義與產品命名，要求基金名稱與場內簡稱均需體現「主動」屬性。二是規定基金管理人和基金經理相關要求。基金管理人應當治理健全穩定、合規運作，具備豐富的主動管理經驗，以及健全有效的投資運作與風險管理制度、充足的投研人員、穩定的ETF運作團隊與技術系統等。基金經理應當具備豐富的證券投研經驗，中長期業績良好，投資風格穩定等。基金管理人首次開發主動ETF的，應當通過本所組織的專項檢查驗收。

　　三是明確基金投資管理要求，包括投資組合分布廣泛且流動性良好，投資策略市場容量充足，合理控制組合換手率，設置合適的業績比較基準並保持投資風格穩定等。四是明確信息披露與風險防控要求，要求基金管理人充分披露申購贖回清單製作與指數ETF的差異，做好主動ETF的特有風險提示，建立風險監控系統，監控主動ETF運行情況，並對潛在風險進行防範、控制和處理。五是明確主動ETF基金份額的認購、交易和申購贖回，按產品類別適用《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》等有關規定。
《經濟通通訊社17日專訊》

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