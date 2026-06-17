《提振Ａ股》上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準審核指引

上交所發布《上海證券交易所發行上市審核規則適用指引第10號--人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準》(以下簡稱《指引》)。《指引》遵循科創板第五套上市標準相關要求，結合人工智能大模型領域科技創新實際情況，對明顯技術優勢、階段性成果、取得國家有關部門批準以及市場空間大等四方面作出具體規定。



其中，將適用科創板第五套上市標準的階段性成果明確為「在申報時至少有一個大模型產品已完成上線發布並實現規模化應用」。模型上線發布及實現規模化應用是大模型產品商業模式可行、具備商業化落地能力的有力驗證。同時，《指引》將發行人主營業務明確為「人工智能大模型的自主研發、模型服務或者模型應用等」，支持通用大模型和行業專用模型同步適用《指引》。



另外，發行人應在人工智能大模型領域行業地位突出、排名靠前，在產業鏈中佔據重要地位，在行業中能夠發揮示範引領作用，取得相關市場主體的較高認可。發行人的大模型業務或產品目標市場清晰，現實或潛在需求大，在研發進度、關鍵指標等方面具有突出市場競爭優勢，市場空間大，未來成長性強。發行人應當為大模型業務或產品制定明確的商業化安排。發行人應當不存在大模型業務或產品商業化預期明顯不足等可能對企業持續經營能力產生重大不利影響的事項。

《經濟通通訊社17日專訊》