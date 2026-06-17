【陸家嘴論壇】上交所邱勇：加強風險監測和預警預判，全力做好穩市工作

在今日陸家嘴論壇「全體大會三：建立健全功能完善的資本市場」上，上交所理事長邱勇表示，下一步將精準高效防控風險，夯實資本市場穩定基礎。加強風險監測和預警預判，全力做好穩市工作，及時推動逆周期調節手段機制落地，提升風險應對能力。督促和引導上市公司提升質量、治理水平和回報投資者，形成穩定預期、穩信心市場合力。健全預期管理機制，加強宣傳引導，努力凝聚市場共識，為深化改革營造良好環境。



*著力打造「寬基+科創+紅利」指數體系*



另外，將著力推動投資端建設，營造長錢長投的市場生態。著力打造「寬基+科創+紅利」的指數體系，持續豐富ETF產品供給，提升中長期資金入市便利，研究優化做市商機制，提升ETF市場流動性。積極創造條件，構建中長期資金願意來、留得住、發展得好的市場環境。加大境外推介宣傳力度，吸引境外中長期資金配置中國資產。



同時，下一步將發揮資本市場融資功能，更大力度支持科技創新，更好發揮科創板試驗田作用。落實好新發布的人工智能領域的配套規則，推動更多創新示範案例落地。進一步落實併購六條，以併購重組推動企業向新向優，提升再融資機制靈活性、便利度，支持上市公司轉型升級、做優做強。

《經濟通通訊社17日專訊》