路透：中國聘請多家銀行安排可能的歐元債券發行

據《路透》看到的投資意向書顯示，中國財政部已聘請多家中國及全球銀行，安排可能的歐元債券發行事宜。此次發行可能包括期限為5年、8年和12年的債券，取決於市場情況。目前尚無潛在發行規模的相關信息。

《經濟通通訊社17日專訊》