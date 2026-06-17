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17/06/2026 17:06

路透：中國聘請多家銀行安排可能的歐元債券發行

　　據《路透》看到的投資意向書顯示，中國財政部已聘請多家中國及全球銀行，安排可能的歐元債券發行事宜。此次發行可能包括期限為5年、8年和12年的債券，取決於市場情況。目前尚無潛在發行規模的相關信息。
《經濟通通訊社17日專訊》

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