路透：中國聘請多家銀行安排可能的歐元債券發行

據《路透》看到的投資意向書顯示，中國財政部已聘請多家中國及全球銀行，安排可能的歐元債券發行事宜。此次發行可能包括期限為5年、8年和12年的債券，取決於市場情況。目前尚無潛在發行規模的相關信息。
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
17/06/2026 17:06
據《路透》看到的投資意向書顯示，中國財政部已聘請多家中國及全球銀行，安排可能的歐元債券發行事宜。此次發行可能包括期限為5年、8年和12年的債券，取決於市場情況。目前尚無潛在發行規模的相關信息。
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰17/06/2026 17:15 《中國監管》外賣補貼新規徵求意見：不得利用資本優勢擾亂市場秩序
下一篇新聞︰17/06/2026 17:05 《神州經脈》陸家嘴論壇開幕，上海7月舉辦世界人工智能大會，股匯齊升
17/06/2026 17:32 【ＡＩ】國務院：強化AI就業創造效應，推動彈性就業
17/06/2026 17:03 【陸家嘴論壇】上交所邱勇：加強風險監測和預警預判，全力做好穩市工作
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N