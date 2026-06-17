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AH股新聞

17/06/2026 17:15

《中國監管》外賣補貼新規徵求意見：不得利用資本優勢擾亂市場秩序

　　據《央視新聞》報道，為規範外賣平台補貼行為，市場監管總局依據相關法律法規規定，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，加強研究論證，起草形成《外賣平台補貼行為規範十條（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》），自即日起至7月17日公開徵求意見。

　　近段時間以來，外賣平台「拼補貼、拼價格、控流量」問題突出，損害平台內經營者、外賣騎手、消費者利益，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭。國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室開展外賣行業市場競爭狀況調查、評估發現，中國外賣平台存在利用資本優勢搶佔市場、裹挾平台內經營者參加補貼、導致行業非理性競爭等問題，亟須規範外賣平台補貼行為，引導外賣平台依法合規經營，開展良性競爭。

　　《徵求意見稿》主要包括四方面內容：一是明確總體原則，不得以開展長期、大額補貼的手段和方式，排除、限制市場競爭，擾亂市場競爭秩序；二是明確具體要求，不得強制平台內經營者參加補貼活動或者承擔補貼成本，不得利用資本優勢實施壟斷、不正當競爭行為，不得以低於成本的價格銷售商品；三是明確監督措施，開展補貼活動前和實施補貼後向社會公開，並明確公開的主要信息，接受社會監督；四是明確法律風險，提示外賣平台補貼行為應遵守的相關法律規定，以及違法違規開展補貼活動的法律後果。
《經濟通通訊社17日專訊》

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